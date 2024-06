Prasówka 2.06.2024 z całego tygodnia w Oleśnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Oleśnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Zespół Piersi: "Liczymy, że podczas uroczystości licznie zjawią się nasi fani z Opolszczyzny"”?

Przegląd tygodnia: Oleśnica, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Zespół Piersi: "Liczymy, że podczas uroczystości licznie zjawią się nasi fani z Opolszczyzny" Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu będzie tradycyjne odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Ta wyjątkowa ceremonia to hołd dla wybitnych artystów, którzy swoją twórczością i talentem przyczynili się do rozwoju polskiej muzyki. 📢 Wielkie przedstawienie w Operze Wrocławskiej. Tosca Pucciniego w wykonaniu światowej sławy śpiewaków Aleksandry Kurzak i Roberto Alagna Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, małżeństwo śpiewaków mieszkających we Wrocławiu, zaprezentują swoje talenty w „Tosce” Giacoma Pucciniego. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników opery, które odbędzie się 31 maja i 2 czerwca. Bilety na spektakle są jeszcze dostępne. Co więcej, w piątek 31 maja, na placu Wolności odbędzie się transmisja przedstawienia na budowanym ogromnym telebimie o powierzchni ponad 80 metrów kwadratowych.

📢 Dzień Dziecka we Wrocławiu. Gdzie się wybrać i dobrze się bawić całymi rodzinami - zobaczcie nasze propozycje! Dzień Dziecka to szczególna okazja, kiedy najmłodsi mają możliwość celebrować radośnie na całym świecie. 1 czerwca, tuż po Mikołajkach, to dzień pełen oczekiwań i radości. Jak go aktywnie spędzić? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń we Wrocławiu, które pozwolą dzieciom i całym rodzinom w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem. W tym roku Dzień Dziecka przypada w środku tygodnia, dlatego zarówno tydzień poprzedzający, jak i następujący po nim, będą pełne różnorodnych atrakcji. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami, jak razem spędzić ten wyjątkowy czas.

Tygodniowa prasówka 2.06.2024: 26.05-1.06.2024 Oleśnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oleśnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza do obejrzenia realistycznej makiety kolejowej w skali HO. Zapraszamy dzieci! W Sali Sesyjnej dworca Wrocław Główny będzie można podziwiać sporych rozmiarów makietę kolejową w skali H0 (1:87), przygotowaną przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. To nie lada gratka dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć żywą kolej w miniaturze, poznać tajniki modelarstwa a jednocześnie zobaczyć realistycznie odwzorowany tabor kolejowy – również taki, którego na co dzień już nie zobaczymy na stalowych szlakach.

📢 OPT Zamek zaprasza na Dzień Dziecka. Szykują się atrakcje dla każdego, w każdym wieku! Jak co roku zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziny na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, zabaw i niezapomnianych chwil. Centrum Kultury Zamek w Leśnicy stworzyło niesamowity program, w którym mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Dołączcie do nas i bawcie się wspaniale! 📢 Andersen w Pałacu to wystawa wrocławskich studentów w pałacu w Goszczu. Warto odwiedzić to miejsce. Zobaczcie zdjęcia! Pałac w Goszczu, malowniczo położony w pobliżu Twardogóry w województwie dolnośląskim, stanowi jeden z najważniejszych zabytków regionu, który mimo trudnej historii wciąż przyciąga miłośników architektury i historii. Studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Politechnik Bydgoskiej, Wrocławskiej i Poznańskiej zaprezentują swoje prace na serii wystaw i wernisaży.

