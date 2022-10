Retro pociąg odjechał z oleśnickiej stacji do Twardogóry

Tym razem retro pociąg, który wyruszył 29 października z oleśnickiego dworca PKP pojedzie do Twardogóry. Jesienny przejazd odbędzie się z przystankiem na stacji w Grabownie Wielkim. Tam Paweł Dziadkiewicz oprowadzi wszystkich uczestników pociągu po stacji. Opowie o jej historii. Następnie skład uda się do Twardogóry. Powrót do Oleśnicy przewidziano w godzinach popołudniowych.