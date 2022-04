Questy zna jak mało kto. Niedawno oleśniczanin br. Tomasz Olejnik został ich Ambasadorem!

Br. Tomasz, mimo, że od lat nie mieszka w Oleśnicy to jest bardzo z nią związany. Na co dzień jest kapłanem zakonnym, który posługuje w parafii w Tenczynie (woj. małopolskim, archidiecezja krakowska przyp. red.) jako katecheta i duszpasterz dzieci i młodzieży. To m.in. dzięki jego zaangażowaniu w minionym roku Oleśnica wygrała konkurs na realizację questa, czyli edukacyjnej gry terenowej.

Niedawno br. Tomasz podzielił się z nami bardzo dobrymi informacjami. Otrzymał dwa tytuły związane z questami. Pierwszy z nich to Super Fan Questów 2021. - Był on związany z ogłoszonym na wiosnę 2021 roku konkursem, który polegał na tym, że trzeba było być aktywnym fanem Questów nie tylko w terenie, ale również w sieci. Kolejny tytuł - Ambasador Questów 2021 i jednocześnie Honorowa Odznaka PTTK Questy – Wyprawy Odkrywców jest przyznawany za szczególne zasługi w promowaniu i rozwijaniu programu Questy – Wyprawy Odkrywców. Jest on nadawany przez kapitułę.