Przeżyli ze sobą ponad pół wieku (NAZWISKA)

Jak co roku była to okazja do podziękowania Jubilatom za dawanie młodszym świadectwa trwałości związku małżeńskiego, budowanego w atmosferze wzajemnego szacunku i wsparcia w pokonywaniu codziennych trudności na przestrzeni całych dziesięcioleci, ale także za trud włożony w wychowanie kolejnych pokoleń Polaków - przekazał burmistrz Piotr Sawicki.