Trzeci oddział gminnego żłobka otwarty. Kiedy przyjdą dzieci?

Już pod koniec grudnia minionego roku zakończyło się dostosowywanie pomieszczeń do prowadzenia tego oddziału a od stycznia bieżącego roku doposażano pomieszczenia. Powstały oddział (dla dzieci do lat 3) przyjmie 25 podopiecznych już 1 czerwca. Wykonawcą tego zadania była firma AG-BUD Krystian Korus z Ligoty Polskiej. Gmina uzyskała dofinansowanie na inwestycję w ramach programu pod nazwą „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021”. Kwota dofinansowania wyniosła 483 180,80 zł.

Trzeci oddział otwarty, a już myślimy o kolejnym, na którego stworzenie postaramy się pozyskać środki zewnętrzne - zapowiedział wójt Marcin Kasina dziękując dyrektor placówki Magdalenie Gozdek, Paniom opiekunkom oraz Najmłodszym za przygotowanie środowej uroczystości. Dziękuje też całej kadrze za ogromne zaangażowanie przy tworzeniu tego miejsca, które już za kilka dni ruszy pełną parą.