Prasówka z Oleśnicy 10.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Witajcie miłośnicy natury! Zapraszamy Was na niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu, które odbędzie się w malowniczej dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie — Czasoprzestrzeń. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż po krainie zieleni, gdzie rośliny wiodą główną rolę. Czekają na Was nie tylko piękne wystawy roślin, ale także fantastyczne akcesoria do ich hodowli oraz wiele innych atrakcji. Dołączcie do naszego święta natury i odkryjcie magię roślin w sercu Wrocławia!