Prasówka Oleśnica 9.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oleśnicy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Oleśnica 9.05: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Wrocław, gród nad Odrą odwiedzą najodważniejsi wojownicy: Kajko i Kokosz Już niebawem Wrocław gród nad Odrą odwiedzą najodważniejsi wojownicy: Kajko i Kokosz wraz z towarzyszami, za sprawą wystawy "Świat Słowian Kajka i Kokosza", która rozpocznie się już od 1 czerwca w Centrum Historii Zajezdnia.

📢 Niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu w Zajezdni Dąbie - Czasoprzestrzeń. Odkryj nowe gatunki! Witajcie miłośnicy natury! Zapraszamy Was na niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu, które odbędzie się w malowniczej dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie — Czasoprzestrzeń. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż po krainie zieleni, gdzie rośliny wiodą główną rolę. Czekają na Was nie tylko piękne wystawy roślin, ale także fantastyczne akcesoria do ich hodowli oraz wiele innych atrakcji. Dołączcie do naszego święta natury i odkryjcie magię roślin w sercu Wrocławia!

📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się tam trzy pojazdy, są ranni Dzisiaj (środa, 8 maja) na autostradzie A4 doszło do poważnego wypadku, w którym zderzyły się trzy pojazdy: samochód osobowy, dostawczy oraz ciężarowy. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, a na miejscu wypadku pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 13. Autostrada w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana, są duże korki.

Prasówka 9.05 Oleśnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oleśnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowi policjanci w szeregach dolnośląskiej policji. Uroczyście ślubowali strzec prawa i bezpieczeństwa obywateli W szeregi dolnośląskiej policji uroczyście wstąpili nowi policjanci. To 37 funkcjonariuszy, którzy uroczyście ślubowali we Wrocławiu strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem własnego życia. Dolnośląska policja wciąż zachęca do składania podań i czeka na kolejnych, nowych policjantów.

📢 Najpopularniejsze prezenty 2024. Jakie upominki wręczamy bliskim na komunię, ślub i Dzień Matki? Maj i czerwiec to okres wielu rodzinnych uroczystości, na których nie wypada pojawić się z pustymi rękoma. Pierwsze Komunie, wesela, Dzień Matki czy Dziecka – to okazje, podczas których zwyczajowo obdarowujemy bliskich upominkami. Jakie prezenty najczęściej wręczają Polacy? 📢 Multimedialna fontanna we Wrocławiu rozpoczyna nowy sezon zjawiskowych pokazów. Pokazy specjalne pierwszego dnia. Musisz to zobaczyć! Fontanna multimedialna koło Hali Stulecia to jedna z najbardziej imponujących atrakcji we Wrocławiu właśnie rozpoczyna nowy sezon 2024. Musisz to zobaczyć - pierwsze pokazy już 10 maja. Rozpocznie pokaz specjalny "Katedra Demokracji", prezentujące historię Hali Stulecia.

