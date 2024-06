Prasówka 30.06.2024 z całego tygodnia w Oleśnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę, nie wie dlaczego zaatakował. Miecz kupił na targu.

Na Zamku Książ w Wałbrzychu zaprezentowano klejnoty księżnej Daisy, które niedawno powróciły tu po blisko 100 latach. Okazją do zorganizowania pokazu były 151. urodziny najbardziej znanej mieszkanki warowni, która przez setki lat była siedzibą rodu Hochbergów.

Jedno z najbardziej magicznych i tajemniczych świąt w naszej kulturze – Noc Świętojańska – przyciągnęło do Ostoi Konika Polskiego koło Milicza w Dolinie Baryczy turystów z Wrocławia, okolic oraz pobliskiej Wielkopolski. W otoczeniu stawów i lasów czas pełen rytuałów, symboliki i magii pozwolił intensywnie przeżyć to święto zgromadzonym. Noc Świętojańska w Miliczu, w sercu Doliny Baryczy, to niezapomniane doświadczenie.