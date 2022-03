Po drugiej stronie lustra, czyli wystawa Kamili Celary w oleśnickim MOKiS-ie

Artystka zajmuje się fotografią portretową, rodzinną oraz dziecięcą. Szczególne miejsce w jej twórczości zajmuje fotografia portretowa inspirowana malarstwem. W portretach pokazuje duszę i myśli człowieka. Maluje światłem niebanalne, niekonwencjonalne obrazy. Oderwane od znanych ówcześnie standardów. W fotografii portretowej ważne jest dla niej pokazanie człowieka na wzór najlepszych portretów malarskich. Z dbałością o najmniejszy szczegół dobiera stylizację oraz otoczenie.

Portret to pokazanie człowieka takim jakim jest, ale z możliwie najlepszej strony. To wędrówka w głąb jego duszy, to pokazanie cech charakterystycznych, to dbałość o formę i treść. To przekaz zbudowany z prawdziwej Istoty człowieka, to odpowiedni dobór tła i stylizacji. To w końcu światło i przestrzeń bogata w tonalność. Portret to prawda z oczu płynąca, ukazująca cały wachlarz emocji. To chwila zatrzymania i zapamiętania pewnego momentu w życiu.