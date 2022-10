Oszustwo na portalach internetowych. Sprzedają i oszukują, a oleśniczanie dają się nabrać

Bernadeta Pytel z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy przekazuje, że z prowadzonych przez policjantów spraw, wynika, że sprawca kontaktuje się z osobami, które mają wystawione różne artykuły na znanym portalu internetowym i wyraża zainteresowanie ich kupnem. Aktywność oszustów wzrosła. W ostatnim czasie na terenie powiatu oleśnickiego doszło do kilku podobnych zdarzeń. Kontakt ze strony zainteresowanego kupnem, który w rzeczywistości jest oszustem następuje poprzez jeden z komunikatorów. Każdorazowo widoczny jest inny numer telefonu, który przypisany jest do różnych operatorów, również zagranicznych. W końcu oszust decyduje się kupić przedmioty i po ustaleniu kwoty oznajmia, że na portalu możliwa jest wysyłka towaru wysyłając screen z fałszywymi informacjami jak to zrobić celem zapłacenia za przedmiotowe towary.