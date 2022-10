Hala przy SP4 oficjalnie otwarta, a wciąż zamknięta. Radny Bielański: uczniowie wciąż czekają na halę Karolina Jurek-Bugla

Roboty zrealizowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Częstochowa i Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Jaskrów. Prace budowlane kosztowały ponad 10 mln złotych. Klaudia Kłodnicka

W minionym tygodniu huczną galą oddano do użytku obiekt hali sportowej, który powstał przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oleśnicy. Radny Paweł Bielański zauważył jednak, że mimo oficjalnego otwarcia, w obiekcie wciąż nie słychać gwaru dzieci. Co na to Ratusz?