Zmarła Adela Maniak, szefowa legendarnego sklepu mięsnego w Oleśnicy

Sklep na ul. Słonecznej "od zawsze"

Pani Adela ciężko pracowała przez lata. Zanim założyła własną działalność pracowała w sklepie mięsnym na ul. 3 Maja. Początki działalności sklepu mięsnego przy ul. Słonecznej w Oleśnicy sięgają 1977 roku. To jesienią tego roku pani Adela zaczęła prowadzić sklep jako tzw. sklep mięsny komercyjny. Kolejki ustawiały się od wczesnych godzin porannych, a nawet nocnych. I choć minęło ponad 40 lat wspomnienia, które tworzyli wówczas ludzie żyją jednak do dziś. Mięso przyjeżdżało zamrożone, zapakowane w ogromnych aluminiowych pojemnikach. Było bardzo ciężkie do rąbania. Oleśniczanie, którzy przez lata zakupy robią właśnie "U Adeli" chętnie wspominają początki świetności tego miejsca.