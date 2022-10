Basia Smolińska z Oleśnicy tworzy lalki reborn. To prawdziwe dzieła sztuki (ZDJĘCIA)

Jak zaczęła się przygoda oleśniczanki z lalkami reborn?

Jak mówi nam pani Basia, wyróżnienie BBC otworzyło oczy ludziom na to, czym tak naprawdę są te lalki i jak dużo dobrego mogą zdziałać. Na początku dla oleśniczanki tworzenie lalek było tylko pasją, a nie formą zarabiania. Materiały do zrobienia takiej lalki są bardzo kosztowne, a o klienta nie było łatwo. Pani Basia oddawała swoje prace po kosztach produkcji do tzw. adopcji. Dziś Barbara Smolińska tworzy lalki – prawdziwe dzieła sztuki, które niosą ukojenie kobietom po stracie, choć nie wszyscy to rozumieją. Taki był zamysł?