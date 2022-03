Oleśnica. Stosy gabarytów wyrzucanych po terminie szpecą miasto. Kiedy odbiór dużych odpadów w Oleśnicy?

Odpady wielkogabarytowe to takie, które ze względu na duży rozmiar nie mieszczą się w standardowych pojemnikach. Są to dla przykładu szafki, wersalki, fotele, krzesła, stoły, wykładziny, materace. To właśnie te odpady najczęściej zalegają przy wiatach śmietnikowych szpecąc miasto. Miejska spółka apeluje do mieszkańców aby wszystkie niepotrzebne tzw. duże śmieci wyrzucać właśnie w czasie akcji odbioru gabarytów, gdyż późniejsze ich wystawianie zwyczajnie szpeci i zaśmieca otoczenie.

Burmistrz Jan Bronś mówi otwarcie. - Jeżeli mieszkańcy sami nie zadbają o swoją okolicę, niewiele jesteśmy w stanie zrobić - podkreśla włodarz miasta, który ubolewa nad brakiem dyscypliny mieszkańców. Śmieci porzucane w lasach, na nieużytkach czy w parkach to zmora wielu miejscowości. Podobnie z odpadami wyrzucanymi w pobliżu ogródków działkowych.