Oleśnica. Są jeszcze wolne miejsca na letnie warsztaty perkusyjne

Warsztaty skierowane są do każdej grupy wiekowej. Mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami gry na zestawie perkusyjnym.

Zawsze marzyłeś o graniu na perkusji, a może już grasz i nie wiesz za co się zabrać? Chcesz uzyskać dobre wsparcie w stawianiu swoich pierwszych kroków? Chętnie Ci w tym pomogę, a te warsztaty skierowane są właśnie do Ciebie! “Uczymy się grać z pulsem” to cykl warsztatów perkusyjnych prowadzonych od 2017 roku przez Radka Jaszczyszaka - czytamy w opisie.