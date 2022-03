Oleśnica dla Ukrainy. Za nami koncerty i wystawy lokalnych artystów i rękodzielników

Część koncertową otworzył Burmistrz Miasta Oleśnica – Jan Bronś wraz z towarzyszącą mu Aliną Buchko – współprowadzącą całe wydarzenie w języku ukraińskim.

Na scenie zaprezentowali się:

Żanetta Petrasz, Oleśnicki Kameralny Chór Appassionata pod kierownictwem Edyty Szostak-Kirzyc, Helena Bednarska (skrzypce) przy akompaniamencie Tomasza Śliwowskiego, Tomasz Huk i Jakub Huk, Patrycja i Kuba Jeżyna, Karol Rajter, grupa młodych oleśnickich muzyków w ramach koncertu Solidarni z Ukrainą - Oleśniccy artyści przeciw nienawiści.

Zespół w składzie: Radek Jaszczyszak – perkusja, Remigiusz Kras – bas, Tomasz Zaręba - gitara elektryczna, Aleksandra Konieczna - pianino.

Wokaliści: Oliwia Jaroszewicz, Olga Szyrszeń, Patryk Słota, Matylda Turoń, Magda Tomaszczyk, Magda Brożek, Natalia Szczoczarz, Aleksandra Konieczna, Przemysław Więcek, Sandra Tomaszewska, Natalia Fligiel, Kornelia Kubicz, Radek Jaszczyszak Oliwia Jaroszewicz, Natalia Szczoczarz, Tomek Zaręba.

Przy wejściu do sali widowiskowej uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie rozdawali kotyliony. Z kolei kiermasz wsparła grupa Oleśnica jest kobietą, która zorganizowała Kawiarenkę pod Różą i Kawiarenkę u Seniorek (OUTW), gdzie można było nabyć pyszne domowej roboty ciasta upieczone przez seniorki, pracowników MOKiS i uczestników wydarzenia i napić się kawy. Cuda & Miłostki Kreatywna Pracownia Florystyczna przygotowała stoisko z małymi roślinkami i doniczkami, naturalnymi balsamami do ust i woskami do kominków, roślinnymi grafikami, breloczkami makramowymi i bukiecikami z suszu naturalnego.