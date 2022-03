Oleśnica dla Ukrainy. Te zakłady fotograficzne robią zdjęcia uchodźcom za darmo

Do wczoraj w samej Oleśnicy schronienie znalazło 780 uchodźców. To głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze. Jak przekazuje magistrat każda z przybyłych osób jest rejestrowana. By wyrobić wszelkie niezbędne dokumenty konieczne jest też posiadanie aktualnej fotografii. Zdjęcia niezbędne do uzyskania PESEL w Urzędzie Miasta Oleśnicy (Rynek-Ratusz) dla osób z Ukrainy wykonują nieodpłatnie zakłady fotograficzne Pana Gorczycy na ulicy 3 Maja i Foto Corner na ul. Młynarskiej 3A.

Staramy się spisać również tych, którzy dzięki osobistemu zaangażowaniu oleśniczan zatrzymali się u osób prywatnych. Dzięki temu posiadamy wstępne informacje o ilości uchodźców w mieście, ich oczekiwaniach, możliwościach zawodowych, planach - przekazuje Urząd Miasta Oleśnicy i dodaje, że pojawiły się też już pierwsze deklaracje rodziców dotyczące edukacji dzieci. Do wczoraj 106 dzieci miałoby uczęszczać do oleśnickich podstawówek i przedszkoli