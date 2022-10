Książki trzymane na...łańcuchach! Jedyna taka biblioteka w kraju mieści się w Oleśnicy na Dolnym Śląsku

Biblioteka Łańcuchowa w Oleśnicy - historia

Oleśnicką bibliotekę łańcuchową ufundował książę ziębicko-oleśnicki Karol II z dynastii czeskich Podiebradów w 1594 r. Miała ona umożliwiać oleśnickim duchownym ewangelickim, nauczycielom, uczniom (w tym samym roku założonego gimnazjum) oraz zainteresowanym mieszkańcom miasta dostęp do lektury, przydatnej zarówno do celów zawodowych, jak i dokształcania (dzieła dotyczą głównie ówczesnej problematyki teologicznej). W rzeczywistości księgozbiór miał ograniczony krąg czytelników i służył przede wszystkim miejscowemu duchowieństwu i nauczycielom gimnazjum.

Zbiory biblioteki przez cały okres jej istnienia były niewielkie, ponieważ prawie w całości pochodziły z darowizn. Ich liczba, choć zmieniała się na przestrzeni lat, nigdy jednak nie przekroczyła 550 woluminów, a w skutek przenoszenia niektórych dzieł do biblioteki książęcej, znajdującej się w zamku, w początkach XIX w. spadła nawet do około 400. Na początku XX w. księgozbiór liczył już tylko 350 egzemplarzy. Największym jednak nieszczęściem dla biblioteki było zawalenie się kościoła, w czasie jego remontu w 1905 r. Ucierpiały nie tylko pomieszczenia biblioteczne, nad wejściem głównym, ale przede wszystkim książki. Prawdopodobnie, głównie przez to zdarzenie, do dnia dzisiejszego zachowało się ich tylko 239.