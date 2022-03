Koncert z okazji Dnia Kobiet w Dobroszycach

Na program koncertu składają się utwory muzyczne m.in. takich zespołów i wykonawców jak: Czerwone Gitary, Piotr Szczepanik, Dwa Plus Jeden, Niebiesko Czarni, Sława Przybylska, Czesław Niemen, Michaj Burano, Karin Stanek, Maciej Kossowski, Andrzej i Eliza, Breakout, Urszula Sipińska, Skaldowie...

Aranżacje utworów są bliskie oryginalnym wykonaniom. Na koncertach będzie balladowo, ale też rockandrollowo i z ogniem, bo w końcu były to "złote czasy" rock and rolla. Ale przede wszystkim, co ważne, nie ograniczona jest podczas koncertu ilość wykonywanych refrenów, a każdy koncert to wspaniałe "wspólne śpiewanie z publicznością".

Janusz Cedro to znany wrocławski muzyk, który występował w takich zespołach jak: Spirituals Singers Band, Ponad Nami, oraz Janusz Cedro and the Band. Od 5 lat promuje projekt "Janusz Cedro - Solo", z którym gra koncerty z recitalem "Najpiękniejsze piosenki świata, czyli przeboje polskiej muzyki rozrywkowej lat 60-tych i 70-tych".