Klub Robótek Ręcznych "Zaplątane" zaprasza na spotkanie

Spotykamy się z pasji tworzenia rękodzieła. Pracujemy z wełną, bawełną ale również z kordonkiem i nićmi. Przychodzimy, aby spędzić miło czas i nauczyć siebie lub innych tego co sami umiemy. Nie są to lekcje, ale luźne rozmowy przy kawie. Spotkania odbywają się cyklicznie. Organizatorzy zapewniają materiały do pracy - wystarczą więc tylko chęci i wolny czas - mówią członkinie Klubu.