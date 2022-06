Jadowite pająki w Bierutowie. Zobacz i dotknij te wyjątkowe okazy (ZDJĘCIA, CENY)

Wystawa egzotycznych pająków i skorpionów w Bierutowie

Na miejscu są zwierzęta ze wszystkich kontynentów, doświadczeni przewodnicy, plansze informacyjne oraz co godzinę możliwość potrzymania na dłoni łagodnego ptasznika. Jest to wystawa, która zwiedziła prawie całą Europę i cieszyła się wszędzie niemałym zainteresowaniem. Nasza działalność w pełni edukacyjna - naszym celem jest oswajanie ludzi z pająkami, opowiadamy o ich roli w przyrodzie, tłumaczymy jak się zachowywać w ich obecności, dlaczego strach przed nimi jest bardziej przesadzony niżeli uzasadniony, a niektórzy mogą się przekonać o tym na własnej skórze próbując dotknąć takiego zwierzaczka.

Ile okazów można podziwiać?

Ekspozycja będzie czynna od 31 maja do 5 czerwca w godzinach od 10:00 do 18:00. O każdej pełnej godzinie śmiałkowie mogą potrzymać niegroźnego ptasznika na ręce. Podczas wystawy jej opiekun odpowie na wszystkie pytania, oprowadzi i zainteresuje ciekawostkami ze świata pajęczaków. Bilety do nabycia przy wejściu na wystawę (Płatność kartą lub gotówką).