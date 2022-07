Gmina Dobroszyce ma kolejną nowoczesną świetlicę wiejską. Obiekt powstał w Mękarzowicach i już służy mieszkańcom

Uroczyste otwarcie obiektu było okazją do gratulacji i podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Szczególne podziękowania otrzymali: wykonawca Wiesław Lenda , projektant Marek Stawiany, radca prawny Bernardeta Szkudlarek, inspektor branży konstrukcyjno – budowlanej Andrzej Michalak, inspektor ds. inwestycji Magdalena Albekier oraz inspektor ds. inwestycji Marta Milczarczyk- Wabińska.

Kolejno przystąpiono do najważniejszego punktu programu, czyli symbolicznego otwarcia świetlicy, poprzez przecięcie wstęgi. Poproszono o to m. in. Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy Dobroszyce Dariusza Palmę, Sołtysa Mękarzowic Wiolettę Adamczyk, Radnego Marka Lechańskiego, Dyrektor GCK Monikę Zdobylak. Następnie obiekt został poświęcony przez ks. Mariana Rybczyńskiego.