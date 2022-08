Gmina Bierutów dziękuje za plony. Trwają dożynki (ZDJĘCIA) Karolina Jurek-Bugla

Wydarzenie rozpoczęła msza św., po niej uroczysty korowód przeszedł na teren przy hali sportowo-widowiskowej, gdzie odbywają się dalsze uroczystości. Atrakcji nie brakuje. Są gry i zabawy dla dorosłych i dzieci, w programie także występy lokalnych zespołów. Wieczorem do tańca obecnych porwie zespół Amper. Gospodynie zadbały z kolei o to, by nikt nie wyszedł głodny. Zobaczcie zdjęcia!