Gdzie najbliżej nad wodę z Oleśnicy i Sycowa? Zalewy, jeziora, stawy do godziny jazdy samochodem. Jak radzić sobie z upałem?

- Jeśli to tylko możliwe, należy pozostać w domu, unikać wysiłku fizycznego i ciężkiej pracy, szczególnie w okresie największego nasłonecznienia (między godzinami 10.00 a 15.00) - mówi Jakub Rychlik, ratownik medyczny. - Ważne, aby pić dużo płynów, należy pić około 2 – 3 litrów płynów dziennie, co może być trudne u osób starszych, które mają zaburzony odruch pragnienia. Osoby wykonujące ciężką pracę, czy będące narażone na działanie wysokiej temperatury przez długi czas mogą potrzebować znacznie większych ilości płynów - dodaje.

Do Polski dotarł zapowiadany upał. Od soboty - 18 czerwca termometry wskazują temperaturę ok. 30 stopni Celsjusza, a ma być jeszcze cieplej. W niedzielę 19 czerwca temperatura w Polsce może sięgnąć 38 stopni Celsjusza. Gdzie szukać ochłody i jak radzić sobie z upałami?

Specjalista radzi, aby nie dopuścić do uczucia pragnienia, ponieważ oznacza to, że organizm jest odwodniony. Należy więc pić często, ale małe ilości płynów. Najlepszy wybór to niegazowane i niesłodzone napoje. Doskonała do nawadniania jest woda mineralna np. z dodatkiem cytryny lub mięty.