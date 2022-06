Gdzie najbliżej nad wodę z Oleśnicy i Sycowa? Zalewy, jeziora, stawy do godziny jazdy samochodem z Oleśnicy czy Sycowa

A co w Oleśnicy?

Otwarcie basenu wkrótce, a obecnie można skorzystać z ATOL Marine nad oleśnickimi stawami. Przy pomoście cumuje 6 rowerowych łabędzi oraz 4 kaczki, które są gotowe na to, by pływać z mieszkańcami do końca września, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą. Są też kajaki.