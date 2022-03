Wieczór tylko dla pań już w kwietniu w Oleśnicy. Trwają zapisy!

Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne panie, nie tylko z Oleśnicy, ale również z Ukrainy. -Chcemy byście odpoczęły w pięknym gronie kobiet, we wspaniałej atmosferze, wysłuchały inspirującego wykładu i wspólnie pośpiewały - podają.

Tym razem spotkanie będzie tłumaczone na język ukraiński/rosyjski, dlatego zachęcamy, byście zabrały ze sobą lub zaprosiły Panie z Ukrainy - wstęp dla każdej z nich jest wolny i nie trzeba się rejestrować. Prosimy, pomóżcie nam dotrzeć do nich z tą informacją. Pragniemy dać im nieco radości w trudnej sytuacji, w której się znalazły - czytamy.

Zapraszamy do rejestracji - szczegóły na załączonym plakacie. Jeśli wpłaciłaś na grudniowy Wieczór dla kobiet, to automatycznie pieniążki przeszły na spotkanie kwietniowe. Po prostu przyjdź. Jeśli wpłaciłaś na grudniowy Wieczór ale nie możesz przyjść w kwietniu, napisz do nas maila, a zwrócimy Ci pieniądze na konto.