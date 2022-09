Tylko w Oleśnicy. Tego nie zobaczysz w innym mieście! Karolina Jurek-Bugla

Został umieszczony w dawnej fosie miejskiej w 1972 r. (wg autora pomnika – w 1969 r.). Pomnik stanowią – kamienna niecka wyłożona kostką bazaltową i aluminiowa konstrukcja. Jego autorem był rzeźbiarz Jerzy Boroń z ASP we Wrocławiu, współpracujący z profesorem Alojzym Grytem. Wykonany został w ZNTK w Oleśnicy. Na murze, będącym pozostałością dawnych murów miejskich umieszczono napis DNIA 12.04.1961 R. Z TERENU ZWIĄZKU RADZIECKIEGO WYRUSZYŁ NA ZWYCIĘSKI PODBÓJ PRZESTWORZY PIERWSZY CZŁOWIEK JURIJ GAGARIN – CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATERSKIM ZDOBYWCOM KOSMOSU. Napis ten nie przetrwał. Jest to jedyny na Dolnym Śląsku pomnik, wzniesiony dla upamiętnienia wypraw kosmicznych. W roku 2007 wykonano jego remont.

Oleśnica jest wyjątkowa, świadczyć o tym mogą miejsca, które wyróżniają je na tle innych miejscowości w naszym kraju. To m.in. biblioteka z książkami na łańcuchach, piękny zamek, park, a także pomniki, o jakie trudno w innych miejscowościach. Zobaczcie sami! Co jeszcze dodalibyście do zestawienia "tylko w Oleśnicy"?