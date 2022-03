Sezon na wypalanie traw w powiecie oleśnickim ruszył. Ile razy interweniowała straż?

Straż pożarna apeluje, żeby nie wypalać traw. Jest to bardzo niebezpieczne dla ludzi , mienia, a także dla przyrody, gdyż taki pożar jest bardzo trudny do opanowania.

W niedzielę, 13 marca do pożaru nieużytków doszło na trasie Bierutów-Wabienice oraz w Paczkowie. Interweniowali ochotnicy z Bierutowa. Do kolejnego pożaru nieużytków doszło wczoraj, 15 marca w Radzowicach, w gminie Dziadowa Kłoda. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Kara grzywny lub więzienie

Wypalanie traw i nieużytków jest też karane. W Kodeksie wykroczeń określono za popełnienie takiego czynu karę grzywny do 5 tys. złotych. Jeśli w wyniku pożaru traw dojdzie do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo zagrożenia mienia w wielkich rozmiarach np. budynków, to osoba odpowiedzialna za wywołanie pożaru może trafić do więzienia nawet na 10 lat.