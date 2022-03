Płoną lasy i nieużytki w powiecie oleśnickim. Leśnicy oraz strażacy biją na alarm

Z przytupem rozpoczął się tegoroczny "sezon" na wypalanie traw i nieużytków. Od początku roku do połowy marca strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy odnotowali ponad 300-procentowy wzrost ilości pożarów, analogicznie do roku 2021.

Od początku roku odnotowaliśmy 86 pożarów w tym 72 to pożary traw, a 1 pożar lasu - informował w 16 marca strażak

.

Ale interwencji przybywa z każdym dniem. 21 marca straż interweniowała w Niwkach Książęcych i Brzezince, gdzie palił się las i ściernisko po uprawie kukurydzy. Tego samego dnia płonęły też nieużytki przy ul. Batalionów Chłopskich w Oleśnicy, a dzień później trawy przy kościele w Sokołowicach. 23 marca doszło do pożaru poszycia leśnego w miejscowości Hałdrochowice w gminie Międzybórz. W akcji gaśniczej uczestniczyło siedem zastępów straży pożarnej z OSP Drołtowice, Zawada, Dziesławice, Międzybórz, JRG Syców oraz samolot gaśniczy. Spaleniu uległy ok. 3 hektary terenu. Kilka zastępów straży interweniowało też w środę w miejscowości Wesółka w gminie Twardogóra. Służby wezwane zostały do pożaru budynku gospodarczego, trawy oraz poszycia leśnego.