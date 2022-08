Repertuar kina MOKiS na sierpień i wrzesień Karolina Jurek-Bugla

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy zaprasza do kina. Bilety za 19 zł (2D) można kupić w systemie on-line Bilety24.pl w terminach podanych w opisach filmów. Do biletów sprzedawanych w systemie Bilety24.pl doliczana jest prowizja dla operatora +1 zł. Na terenie kina jest zakaz konsumpcji. Co w repertuarze na najbliższy czas?