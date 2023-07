Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Oleśnicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przed nami kolejny upalny, lipcowy weekend na Dolnym Śląsku. Kto żyw, będzie uciekać nad wodę, by tam miło spędzić czas. Wielu wrocławian, wałbrzyszan czy świdniczan wybierze Zalew Mietkowski i plażę w Borzygniewie podobnie jak w ubiegły weekend. Na miejscu spotkaliśmy tam nawet dziewczyny świętujące wieczór panieński właśnie nad wodą. Zobaczcie zdjęcia.

200 stoisk z minerałami, biżuterią, lokalnymi produktami i rękodziełem, ciekawe wystawy, parada poszukiwaczy skarbów i koncerty Michała Szpaka i Smolastego - 24. Lwóweckie Agatowe Lato zapowiada się wspaniale. Potrwa od 14 do 16 lipca. Już wiecie, gdzie pojechać w ten weekend.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oleśnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie odbył się wakacyjny koncert z cyklu "Wakacyjny wieczór z gwiazdami". Na scenie wystąpili: Izabela Możdżeń&Fresh Stars oraz Tadeusz Bogucki & Blues Menu.

Nazywany Wrocławskimi Mazurami ATM Marina Osobowice to niezwykły port jachtowy, w którym cumują motorówki, jachty czy kajaki. Wypożyczycie tam wszystko co pływa, nawet dom na wodzie, tzw Houseboat. Kilka szkół żeglarskich dla dzieci i dorosłych oferuje tam swoje kursy, w tawernie napijesz się pysznego drinka, a obłędne widoki zachodu słońca zapamiętasz na długo. Sprawdź jak wygląda to miejsce i jakie są ceny w galerii zdjęć

Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków.