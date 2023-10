Przegląd tygodnia z 22.10.2023 w Oleśnicy. Najważniejsze wydarzenia od 15.10 do 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 15.10 do 21.10.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Oleśnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrzelana Szkoła Podstawowa nr 21 i przedszkole w Wałbrzychu. Kim jest snajper? Kula przeleciała koło głowy dziecka! FILM, ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Oleśnica, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrzelana Szkoła Podstawowa nr 21 i przedszkole w Wałbrzychu. Kim jest snajper? Kula przeleciała koło głowy dziecka! FILM, ZDJĘCIA Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest? 📢 Najpiękniejsze domy nad jeziorem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własna plaża w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny Marzycie o własnym domu nad jeziorem? Prezentujemy kilka atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska. Gdy za oknem szaruga, może warto pomyśleć, jak by to było mieć własną plażę? Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

📢 Wielkie kiszenie kapusty w pałacu w Goszczu! Tak to się robi, zobaczcie ile radości sprawia kultywowanie wiejskiej tradycji FILM, ZDJĘCIA Co roku jesienią, w październiku w pałacu w Goszczu odbywa się tradycyjne kiszenie kapusty. W niecodziennym wydarzeniu, jak na płacowe wnętrza, biorą udział mieszkańcy gminy. Każdego roku to wydarzenie przyciąga wielu chętnych do wzięcia udziały w kiszeniu kapusty, które okazuje się fajna zabawą.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Oleśnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oleśnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niesamowite dzieła! Liliana Gronuś stworzyła 80 obrazów ze 180 tysięcy guzików! Zobaczcie zdjęcia Od 2003 roku Liliana Gronuś, mieszkanka dolnośląskiego Wałbrzycha tworzy niepowtarzalne obrazy z guzików. To niesamowite, wyszywane dzieła. Każdy obraz powstawał przez kilka tygodni, wymagał też przygotowań i poszukiwań odpowiednich guzików. Emerytowana ceramik trafiła do ksiąg rekordów, ma na koncie wiele wystaw, kilka jej obrazów właśnie trafiło na kolejną ekspozycję. Zobaczcie jej zdjęcia!

📢 Trzebniczanie pokłonili się świętej Jadwidze. W sobotę wyruszy pielgrzymka z Wrocławia do św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy FILM, ZDJĘCIA Co roku, w przeddzień święta Jadwigi Śląskiej, obchodzonego 16 października, odbywa się Piesza Pielgrzymka do Trzebnicy. To głęboka religijna tradycja, upamiętniająca postać św. Jadwigi, która wywodziła się z Bawarii i w młodym wieku wyszła za mąż za Henryka I Brodatego, księcia wrocławskiego. Jadwiga znana jest z hojności i pomocy, jaką okazywała chorym i ubogim. 📢 Doznał zawodu miłosnego, oblał się łatwopalną cieczą i groził że się podpali w bibliotece w Kamiennej Górze! Wiadomo, dlaczego 47-letni mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą w bibliotece w Kamiennej Górze i groził, że się podpali. Jak ustalili kamiennogórscy policjanci, mężczyzna doznał zawodu miłosnego. Miał też grozić kobiecie i nękać ją. Dzięki szybkiej reakcji pracowników biblioteki i reakcji policjantów nikomu nic się nie stało. Dzisiaj, 19 października wnioskiem o areszt mężczyzny zajmie się Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze.

📢 Wybory parlamentarne 2023: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku - które powiaty z najwyższą? 15 października 2023 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona Dolnym Śląsku. Które powiaty przodowały w porannej frekwencji, co zmieniło się po godz. 17 i gdzie ostatecznie było najwięcej głosujących? 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo. 📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

