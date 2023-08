Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Oleśnicy? Bądź na bieżąco

Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w Dziadowej Kłodzie w powiecie oleśnickim. Młody kierowca nie zapanował nad samochodem i rozbił go na przydrożnym drzewie. Mężczyzna został poważnie ranny, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Zginął też jadący z nim pasażer.

Wakacje trwają w najlepsze, jednak szkoły w Twardogórze nie opustoszały. Obecnie są tam prowadzone intensywne remonty i termomodernizacja. Uczniowie i nauczyciele wrócą we wrześniu do ładniejszych i cieplejszych budynków. ci ciekawe, obiekty zostaną ozdobione muralami na podstawie rysunków dzieci.

W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Oleśnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeden z kierowców jadących trasą ekspresową S5 na wysokości Trzebnicy (woj. dolnośląskie) zauważył w samochodzie, który go wyprzedził, coś niepokojącego. Pod tylną szybą leżała maskotka i kartka z napisem "POMOCY". Ruszył w pościg i zawiadomił policję. Wszystko nagrała kamera samochodowa. Obejrzyjcie poniżej.

Przed nami kolejny upalny, lipcowy weekend na Dolnym Śląsku. Kto żyw, będzie uciekać nad wodę, by tam miło spędzić czas. Wielu wrocławian, wałbrzyszan czy świdniczan wybierze Zalew Mietkowski i plażę w Borzygniewie podobnie jak w ubiegły weekend. Na miejscu spotkaliśmy tam nawet dziewczyny świętujące wieczór panieński właśnie nad wodą. Zobaczcie zdjęcia.

Tragiczny wypadek koło Oławy. Dzisiaj rano (13 lipca) samochód osobowy zderzył się z kombajnem. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. Na drodze są utrudnienia. Uważajcie.

Nazywany Wrocławskimi Mazurami ATM Marina Osobowice to niezwykły port jachtowy, w którym cumują motorówki, jachty czy kajaki. Wypożyczycie tam wszystko co pływa, nawet dom na wodzie, tzw Houseboat. Kilka szkół żeglarskich dla dzieci i dorosłych oferuje tam swoje kursy, w tawernie napijesz się pysznego drinka, a obłędne widoki zachodu słońca zapamiętasz na długo. Sprawdź jak wygląda to miejsce i jakie są ceny w galerii zdjęć