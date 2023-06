Prasówka z całego tygodnia 11.06.2023 w Oleśnicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Pond dwa i pół tysiąca klasycznych pojazdów wystartowało w czwartek (8.06.2023) z Oławy w Charytatywnym Rajdzie Koguta. Załogi w szczytnym celu przejadą 600–kilometrową trasę i za dwa dni dotrą do nadbałtyckiej Stegny na Mierzei Wiślanej. Na starcie są również nasze załogi. Podczas tegorocznej edycji rajdu, dla potrzebujących dzieci zebrano już ponad 1,5 miliona złotych i kwota ta wciąż się powiększa! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć ze startu w Oławie.

W środę (7.06) doszło do bardzo groźnego wypadku na dojeździe do drogi nr 8 pod Wrocławiem. Samochód osobowy marki Audi, wypadł z jezdni na lokalnej drodze prowadzącej do ronda w Magnicach (na trasie Wrocław - Kłodzko). Po uwolnieniu kierowcy z wraku pojazdu, trwała jego reanimacja. Niestety, po godzinie 11 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.