Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ma pieniądze dla tych, którzy chcą założyć działalność. Trwa nabór wniosków! Karolina Jurek-Bugla

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ma kolejne środki pieniężne do dyspozycji. Tym razem można ubiegać się o o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków ruszył w poniedziałek 11 lipca i potrwa do końca września lub do wyczerpania środków.