Policjant, sprzątaczka, a może tapicer meblowy? Na tych stanowiskach znajdziesz pracę w powiecie oleśnickim

Zakres obowiązków: Zakres obowiązków wynikający z zadań policji będącej umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kontakt: Agnieszka Karpińska Numer telefonu:+478726221 Wynagrodzenie: od 3 526 do 4 607 PLN Wynagrodzenie netto 3 526,00 zł - kursant do 26 lat, 4 607,00 zł policjant do 26 lat

arch. naszemiasto.pl