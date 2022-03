Powiat oleśnicki. Ceny paliw wariują. Na stacjach pękają kolejne "psychologiczne granice". A zapłacimy jeszcze więcej Klaudia Kłodnicka

Ceny paliwa wciąż rosną i to w niespotykanym dotąd tempie. Sprawdzamy: w Oleśnicy za litr oleju napędowego (ON) nie zapłacimy już mniej niż 7,5 zł, a ceny wahają się nawet do 7,70 zł. Do przełamania kolejnej granicy zbliża się benzyna bezołowiowa 95. Na jednej z oleśnickich stacji litr kosztował w środę rano 6,99 zł. Mocno wzrosły także ceny LPG. Autogaz to w tej chwili wydatek rzędu ok. 3,30 za litr. To są historyczne rekordy na polskich stacjach.