PCEiK rekrutuje na kolejny rok szkolny. Co w ofercie?

Do 23 czerwca jest obowiązek złożenia deklaracji chęci kontynuacji uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez placówkę. Dzień później rusza postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca na zajęcia organizowane w placówce, które potrwa do 24 sierpnia. Od 25 sierpnia do 2 września prowadzone będzie postępowanie uzupełniające, w przypadku wolnych miejsc.

Oferta obejmuje zajęcia w kołach: plastycznym, ceramicznym, teatralnym, tanecznym, wokalnym, instrumentalnym, szachowym. Na terenie powiatu oleśnickiego prowadzone są zajęcia; koło rekreacyjno – sportowe nordic walking, oraz zajęcia taneczne. W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna w wieku od 6 do 19 lat oraz studenci do 25 roku życia. Więcej informacji w PCEiK-u.