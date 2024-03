Przedszkola w Oleśnicy w roku szkolnym 2024/2025. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Oleśnicy?

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Niepubliczne przedszkola w Oleśnicy działają według przepisów, które są określone w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Do tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które uczęszczały do wybranej placówki już wcześniej. Bierze się także pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie .

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe bądź w sposób tradycyjny, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Oleśnicy?

Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo istotna w kontekście rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, maluch będąc w przedszkolu uczy się życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności motorycznych. Dzieci uczą się, jak samodzielnie myć zęby, ubierać się, jeść, grać w piłkę, malować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.