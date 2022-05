Orliczki UKS Bierutów drugie w województwie dolnośląskim

W spotkaniach grupowych podopieczne Kariny Stanisławskiej- Bęben i Adama Besza nie dały szans rywalkom, wygrywając kolejno z SP Lubin (7:0), Jaworzanką Jawor(5:0) i Bielawianką Bielawa(6:1). W półfinale zawodniczki UKS-u Bierutów pokonały AP Talent Trzebnica 5:1. Wielki finał zakończył się porażką 2:5 ze Ślęzą Wrocław. Na wielkie brawa za swoją postawę zasługują piłkarki UKS-u Bierutów, które z wielkim zaangażowanie walczyły w każdym spotkaniu. Nagrodą fair play została nagrodzona Zosia Goc.

- Mogliśmy wykorzystać grę w przewadze. Zawodniczka drużyny przeciwnej doznała urazu, Zosia jednak postanowiła wybić piłkę, by przeciwniczce udzielono pomocy. A mogła przecież wyprowadzić kontrę i mogliśmy strzelić kolejną bramkę – dodaje trener Zosi, Adam Besz.

To, że jesteśmy trenerami piłki nożnej, nie znaczy, że tylko gry w piłkę uczymy na treningach. Staramy się, by nasi wychowankowie wyrośli nie tylko na dobrych piłkarzy, ale i na dobrych ludzi. Zosia jest dobrym przykładem, że nie zawsze wynik jest celem nadrzędnym. Czasami jest nim dobro innych. Jestem pod wrażeniem tego turnieju. Za każdym razem, gdy przyjeżdżam na Puchar Tymbarku, jestem zachwycony. Bierutów to miejscowość licząca 5000 mieszkańców, a tutaj jesteśmy o krok od tego, żeby pojechać na Finały Ogólnopolskie. Nigdzie indziej nie mamy takiej możliwości. Dla mnie najważniejsza jest radość dziewczyn. One, mimo porażek, zawsze są zaangażowane w swoją grę - podsumowuje trener Adam Besz.