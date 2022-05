Oleśniczanin choruje na glejaka. Potrzebuje funduszy na leczenie! Każdy może pomóc

Jego życie do 2019 roku toczyło się normalnie i nic nie zapowiadało tego, co się stało w rocznicę wybuchu stanu wojennego.

13 grudnia 2019 roku był dniem przełomowym. Tego dnia straciłem świadomość. Pamiętam tylko, że klęczałem i próbowałem cokolwiek powiedzieć, ale nie umiałem. Obudziłem się 3 dni później w szpitalu. Wiele dni zniecierpliwienia oraz szeregu koniecznych badań. 20.01.2020 roku zapadł wyrok - glejak mózgu w IV stadium. Umiłowałem boks, ale ten cios był ponad moje siły. Załamanie, depresja, próba poddania się. Gdyby nie mój Tata - prawdopodobnie nie pisałbym teraz do Was. To On namówił mnie do dalszej walki, którą podjąłem - pisze Kamil.