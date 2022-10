Oleśnickie Dni Seniora 2022 rozpoczęte. Zobacz, co będzie się działo!

-Październik to miesiąc, w którym najważniejsi są seniorzy! Za oknem aura staje się już jesienna, a świat nabiera niezwykłych barw. To świetny moment na świętowanie. A nasi oleśniccy seniorzy potrafią to najlepiej! - podaje oleśnicki magistrat.

Program:

03.10 godz. 9:30-11:30

Dzień otwarty dla mieszkańców Oleśnicy w Dziennym Domu Senior+, w tym Warsztaty motywacyjne z Oleśnicką Grupa Triathlonową. Inauguracja dyżuru Pani Wiceburmistrz "Godzina dla Seniorów-porozmawiajmy o Oleśnicy"

Centrum Usług Społecznych, ul. Armii Krajowej 2

03.10 godz. 10:00-14:00

Bezpłatne konsultacje podologiczne we współpracy z firmą Clarena

Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol, ul. Brzozowa 7

03.10 godz. 11:00

"By pamięć o nas rosła i rosła"- sadzenie dębów przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy

Teren przy SP 1 w Oleśnicy

04.10 godz. 10:30

Warsztaty motywacyjne z Oleśnicką Grupą Triathlonową

Amfiteatr nad Stawami Miejskimi, ul. Spacerowa