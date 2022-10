Kolejne dyżury ekspertów ZUS. Sprawdź, w jakiej sprawie możesz zadzwonić 12 października. Kto odbierze telefon?

Rzeczniczka ZUS Iwona Kowalska-Matnis zachęca by do zakładu w ramach dyżuru dla seniorów prowadzonego 12 października telefonować w godzinach od 9 do 13. Informacji zainteresowanym udzieli ekspertka w wałbrzyskiego oddziału ZUS Lucyna Wąż - starszy specjalista z Wydziału Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych.

Oddział ZUS w Oleśnicy