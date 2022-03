Oleśnica. 16-latek przyszedł do szkoły z marihuaną. Został zatrzymany przez policję

Policjanci zespołu do spraw nieletnich, zostali powiadomieni, że w jednej ze szkół na terenie miasta Oleśnica, uczeń prawdopodobnie posiada przy sobie środki zabronione prawem.

Podczas dalszych czynności policjanci z oleśnickiej komendy potwierdzili, że posiadany przy młodym mężczyźnie susz roślinny to marihuana. O dalszym losie nieletniego zadecyduje wkrótce Sąd Rodzinny i Nieletnich - podała asp. Bernadeta Pytel z KPP w Oleśnicy.

Policja apeluje do rodziców. -Apelujemy do rodziców o zwiększenie nadzoru nad swoimi pociechami. Interesujmy się, w jaki sposób nasze dzieci spędzają czas wolny. Rozmawiajmy z nimi o zagrożeniach i monitorujmy w jakim środowisku przebywają i czy nie mają dostępu do niedozwolonych substancji, niebezpiecznych dla ich zdrowia, a nawet życia - dodają mundurowi.