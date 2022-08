Ekonolulu na oleśnickiej starówce. Spektakl przyciągnął tłumy

Jak podał MOKiS, Ekonolulu to ekologiczna wyspa - powietrze tam jest czyste, wszyscy segregują odpady i żyją, zgodnie z zasadą zero waste. Po malowniczych drogach można jeździć elektrycznymi samochodami, oczywiście w przerwie od wylegiwania się na plaży i zbijania bączków do słońca. Macie ochotę poznać tę krainę? Ruszcie w podróż z naszymi trzema bocianami!

Bocian Bolek, Bocian Bożenka i Bocian Basia to mali wielcy marzyciele. I choć ich bocianie życie jest bardzo uporządkowane, to jednak nasze bociany pragną zmiany! A niesamowite odkrycie, którego dokonuje Bociek Bolek ma szansę spełnić ich największe marzenia. Czy uda im się dotrzeć do wymarzonego Ekonolulu? Jakie przygody czekają ich po drodze? Zdradzimy Wam jedno: na widzów czeka masa zabawy, dobrego humoru i pięknej muzyki.