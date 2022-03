Dzień Kobiet z siatkówką w Gminie Oleśnica

"Dzień Kobiet” z gminną siatkówką

W niedzielę w gminnej sali sportowej w Oleśnicy z okazji Dnia Kobiet odbył się turniej piłki siatkowej pań, do którego zgłosiły się zespoły z Nieciszowa, Świerznej, Sokołowic, Cieśli, The Winners Wrocław oraz również z Wrocławia drużyna Bajabongo. Turniej rozpoczęto od rywalizacji w dwóch grupach, systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich meczy grupowych rozpoczęto rywalizację finałową. W meczu o piąte miejsce pomiędzy drużynami Sokołowic i Cieśli lepsze okazały się panie z Cieśli wygrywając 2:0 w setach. Zacięty mecz o trzecie miejsce na swoją korzyść rozstrzygnęła drużyna The Winners Wrocław, pokonując również 2:0 zespół z Nieciszowa. O zwycięstwie w całym turnieju zadecydował tiebreak, pomiędzy drużynami Świerznej i Bajabongo, w którym lepsza okazała się drużyna Bajabongo pokonując 2:1 w setach zawodniczki z Świerznej. Drużynom za udział w turnieju wręczono okolicznościowe upominki, a nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie Jan Barański oraz Aleksander Chrzanowski.