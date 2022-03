44-latka chciała popełnić samobójstwo. Do szpitala odwieźli ją mundurowi

To była trudna interwencja. Policjanci z oleśnickiej prewencji podczas jednego z patroli zostali zadysponowani na interwencje, gdzie kobieta podjęła próbę samobójczą poprzez samookaleczenie. W momencie dotarcia do miejsca policjanci zauważyli, że kobieta posiada ranę ciętą ręki i bardzo krwawi. Policjanci szybko podjęli wszelkie czynności medyczne, założyli opaskę uciskową i opatrzyli ranę zapobiegając dalszej utracie krwi. Stan zdrowia 44-latki pogarszał się jednak i potrzebowała pilnej pomocy medycznej. W porozumieniu z policjantami na stanowisku kierowania, przetransportowano ranną kobietę do szpitala w Oleśnicy. Kobieta niezwłocznie została przekazana w ręce personelu medycznego.

Każdy policjant wie, że w chwili gdy zagrożone jest życie ludzkie musi podjąć wszelkie czynności aby zdążyć z pomocą i je ocalić. Pamiętajmy, że nie ma w życiu sytuacji bez wyjścia. Jeżeli napotykamy problemy, nie bójmy się poprosić o pomoc - mówi Bernadeta Pytel z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Pamiętajmy również, aby nie lekceważyć sygnałów, które mogą świadczyć, że nasi bliscy chcą targnąć się na życie. W każdej takiej sytuacji zgłośmy tę informację pod numer alarmowy 112. Szybka reakcja może zapobiec tragedii.