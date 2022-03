Złoty Indeks Politechniki Śląskiej dla ucznia oleśnickiego ogólniaka

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, których ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Składa się on z dwóch etapów, podczas których uczestnicy muszą zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi przez Komisje przedmiotową.

Szymon w drugim etapie uzyskał rewelacyjny wynik, który uplasował go na 2. miejscu w rankingu. Rozdanie nagród odbędzie się 14 kwietnia w auli Politechniki Śląskiej, ale już dziś wiemy, że Szymon bez żadnego postępowania kwalifikacyjnego może być przyjęty na pierwszy rok studiów na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami oraz wszystkie kierunki inżynieryjne - podaje placówka.

W konkursie brali udział również Igor Misiaszek i Piotr Jopek z klasy IIIB, którzy uzyskali tytuły finalistów. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Opiekunką uczniów była p. Magdalena Ciura.