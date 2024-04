Wybory samorządowe 2024. Kandydaci do sejmiku województwa dolnośląskiego (okręg nr 2). Sprawdź, kto kandyduje

KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD:

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, otrzymasz karty do głosowania. W jaki sposób oddać ważny głos? W wyborach samorządowych głosujemy na kandydatów i kandydatki do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W miastach na prawach powiatu otrzymamy 3 karty do głosowania, ponieważ nie odbywają się tam wybory do rad powiatu.

Natomiast w Warszawie otrzymamy 4 karty do głosowania: