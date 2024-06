Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Zobacz, gdzie można głosować w Oleśnicy

Wybory do Europarlamentu 2024 w Polsce zbliżają się wielkimi krokami. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy mogli zagłosować. Nie wiesz, gdzie oddać swój głos? Prezentujemy listę lokali wyborczych w Oleśnicy,spis lokali wyborczych w Oleśnicy, gdzie możesz oddać swój głos.w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nichPrzeczytaj, w którym z nich możesz głosować. Poniżej szczegółowe informacje.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Oleśnicy - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Oleśnicy. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Oleśnicy

adres: Wrocławska 41 - 43, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 15 miasto Oleśnica

Akacjowa

Dobroszycka

Jasna

Jaśminowa

Kasztanowa

Leszczynowa

Łąkowa

Miła

Nowowiejska

Ogrodowa

Parkowa

Różana

Sosnowa

Spokojna

Stanisława Mikołajczyka

Świerkowa

Targowa

Wierzbowa

Wincentego Witosa

Wiśniowa

Wrocławska nr 13 - 61 (nieparzyste)

nr 28 - 54 (parzyste)

Hala Sportowa OKR Atol w Oleśnicy

adres: Jana Kochanowskiego 2, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 14 miasto Oleśnica

Cmentarna

Ekologiczna

Klonowa od nr 2 do nr 2b

Koszarowa

Leśna

Wojska Polskiego od nr 12 do nr 18g i od nr 47 do nr 62

Wspólna

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

adres: Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 6 miasto Oleśnica

11 Listopada od nr 1 do nr 7a i od nr 27 do nr 31

Lwowska

pl. Zwycięstwa

Oleśnicka Biblioteka Publiczna

adres: Mikołaja Reja 10, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 16 miasto Oleśnica

Belgijska

Błękitna

Duńska

Europejska

Fabryczna

Francuska

Grecka

Holenderska

Gryczana

Jęczmienna

Ludwikowska

Luksemburska

Łukanowska

3 Maja od nr 34 do nr 41

Mikołaja Reja

Miodowa

Modra

Niemiecka

Osada Bystre

Osiedle

Owsiana

Plac Fatimski

Pogodna

Polna

Południowa

Pszeniczna

Rzepakowa

Słonecznikowa

Stawowa

Stolarska

Tęczowa

Wikliniarska

Włoska

Żytnia

Przedszkole nr 6 w Oleśnicy

adres: Kazimierza Wielkiego 7, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 20 miasto Oleśnica

Bolesława Krzywoustego od nr 1 do nr 4 i od nr 79 do nr 83

Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego

Ignacego Daszyńskiego od nr 1 do nr 5g i od nr 18 do nr 22

Ignacego Paderewskiego

gen. Józefa Hallera od nr 4 do nr 23b

gen. Stanisława Maczka

Kazimierza Wielkiego

Małopolna

Władysława Grabskiego

Spółdzielczy Dom Kultury KORELAT w Oleśnicy

adres: Jana Kochanowskiego 5, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 13 miasto Oleśnica

Jana Kochanowskiego

Klonowa od nr 1 do nr 1b i od nr 3 do nr 12d

Skwer Kombatantów Rzeczypospolitej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy

adres: Armii Krajowej 47, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 8 miasto Oleśnica

Armii Krajowej od nr 9 do nr 24a i od nr 35 do nr 42

Bolesława Krzywoustego od nr 15 do nr 31b i od nr 32 do nr 69

Ciepła

Krzywa od nr 1 do nr 11 i nr 14

Kwiatowa

Lwa Tołstoja

Motoryzacyjna

Słoneczna

Stalowa

Strefowa

Tadeusza Kościuszki

Trakcyjna

Wesoła

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy

adres: św. Jadwigi 1a, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 2 miasto Oleśnica

Antoniego Cieszyńskiego

Bolesława Prusa

gen. Józefa Hallera nr 3 i od nr 24 do nr 25

Jana Kilińskiego

Młynarska

Romualda Traugutta

św. Jadwigi

Wąska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy

adres: św. Jadwigi 1a, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 3 miasto Oleśnica

Bociania

3 Maja od nr 1 do nr 12 i od nr 60 do nr 72

Plac Książąt Śląskich

Rycerska

Sejmowa

Wrocławska nr 1-nr 7 (nieparzyste)

nr 2 - 26 (parzyste)

Zamkowa

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy

adres: Jana Kochanowskiego 8, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 10 miasto Oleśnica

Armii Krajowej od nr 1 do nr 8 i od nr 43 do nr 47

Joachima Lelewela

Bolesława Krzywoustego od nr 5a do nr 14 i od nr 70 do nr 78a

ks. Franciszka Sudoła od nr 13 do nr 38

Prosta

Przyjaźni

Szybowcowa

Żwirki i Wigury

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy

adres: Jana Kochanowskiego 8, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 21 miasto Oleśnica

Armii Krajowej od nr 25 do nr 34a

Balonowa

Bolesława Limanowskiego

Kresowa

Krzywa od nr 12 do nr 13

Lotnicza

Na Podkowie

Poleska

Poprzeczna

Powietrzna

Spadochronowa

Władysława Stanisława Reymonta

Wileńska

Wschodnia

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy

adres: Ignacego Paderewskiego 2, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 7 miasto Oleśnica

Energetyczna

Ignacego Daszyńskiego od nr 6 do nr 10g

Ignacego Mościckiego

Kolejowa

Przemysłowa

Stanisława Moniuszki

Turkusowa

Wądoły

Zakładowa

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy

adres: Ignacego Paderewskiego 2, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 9 miasto Oleśnica

Gabriela Narutowicza

Księcia Józefa Poniatowskiego

ks. Franciszka Sudoła od nr 1 do nr 7 i od nr 40 do nr 40b

Otwarta

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy

adres: 11 Listopada 10, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 5 miasto Oleśnica

Adama Mickiewicza

Henryka Sienkiewicza

11 Listopada od nr 8 do nr 26

Pocztowa

Stefana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy (wejście od ul. Chopina)

adres: Juliusza Słowackiego 4, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 18 miasto Oleśnica

Bratnia

Fryderyka Chopina

Jerzego Bocka

Juliusza Słowackiego

Krótka

Krucza

3 Maja od nr 15 do nr 29 i od nr 42 do nr 55

Ptasia

Wałowa

Wały Jagiellońskie

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy

adres: Wiejska 35, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 17 miasto Oleśnica

Arkadiusza Bożka

Batalionów Chłopskich

Ceglana

Cicha

Demokratów

Henryka Dąbrowskiego

gen. Józefa Bema

Gliniana

Heleny Radlińskiej

Ignacego Solarza

Jana Stapińskiego

Jastrzębia

Józefa Wybickiego

Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Kosynierów

Lipowa

Mokra

Orla

Sokola

Tadeusza Rejtana

Wiejska

Urząd Miasta Oleśnicy

adres: rynek Rynek 1, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 4 miasto Oleśnica

Jana Matejki

Kościelna

Łużycka

Okrężna

Rynek

Szkolna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Oleśnicy

adres: gen. Franciszka Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 11 miasto Oleśnica

gen. Franciszka Kleeberga

gen. Władysława Sikorskiego od nr 1 do nr 1i

mjr. Henryka Sucharskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Oleśnicy

adres: gen. Franciszka Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 12 miasto Oleśnica

gen. Władysława Sikorskiego od nr 3 do nr 6

Mikołaja Kopernika

Podchorążych

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

adres: Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 1 miasto Oleśnica

Boczna

Brzozowa

Łowiecka

Marii Skłodowskiej-Curie

Spacerowa

Wojska Polskiego od nr 5 do nr 11 i od nr 63 do nr 69

Zielona

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

adres: Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

numer komisji: 19 miasto Oleśnica

Agatowa

Agrestowa

Arbuzowa

Aroniowa

Bogusława Psujka

Borówkowa

Bronisława Czecha

Bronisława Malinowskiego

Bursztynowa

Diamentowa

Feliksa Stamma

Henryka Łasaka

Janusza Kusocińskiego

Jana Sinapiusa

Janusza Sidły

Jagodowa

Jarzynowa

Jerzego Kukuczki

Kazimierza Deyny

Kazimierza Pułaskiego

Koralowa

Malinowa

Owocowa

Perłowa

pl. Stanisława Staszica

Porzeczkowa

Poziomkowa

Północna

Rabarbarowa

Rubinowa

Ryszarda Szurkowskiego

Rzemieślnicza

Stanisławy Walasiewicz-Olson

Szafirowa

Szmaragdowa

Tadeusza Ślusarskiego

Truskawkowa

Trzebnicka

Wandy Rutkiewicz

Wielkopolna

Wiesława Kiryka

Winogronowa

Władysława Komara

Wojska Polskiego od nr 1 do nr 1d

Żurawinowa

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Próg wyborczy do PE

Próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%, czyli podział mandatów będzie obowiązywał te komitety wyborcze, które przekroczą go w skali kraju.

